رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة الأهلية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، والتي تُعقد بكليتي العلوم المالية والإدارية، والهندسة والعلوم التطبيقية.

وتأتي الجولة في إطار حرص الدكتور المنشاوي على متابعة انتظام العملية الامتحانية ميدانيًا، والتأكد من توفير بيئة هادئة ومنظمة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من: الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، المشرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور علاء عبد الحفيظ، المشرف على كلية العلوم المالية والإدارية، والدكتور خالد صلاح، المشرف على كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد علام، مدير برنامج العلوم المالية والإدارية، والأستاذ مصطفى حسن، أمين عام الجامعة الأهلية.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور المنشاوي على التزام اللجان بالإجراءات التنظيمية، وانتظام أعمال المراقبة، وتوفير الدعم الإداري والفني اللازم، كما حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع المقررات الدراسية.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وسط التزام كامل بمعايير الجودة والانضباط، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الإعداد والتنظيم، بما يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من المرافق الإدارية والخدمية، حيث شدد الدكتور المنشاوي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية في تقديم الخدمات، بما يضمن بيئة تعليمية متميزة تليق بجامعة أسيوط الأهلية.