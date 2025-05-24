إعلان

ننشر أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية

10:36 ص السبت 24 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (7)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (1)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (4)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (5)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (6)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (3)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، كشوف أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل في المحافظة وعددهم 272 معلما بالمرحلة الثالثة.

وهنأ مصطفى عبدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة التعليم وزيادة كفاءتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة القليوبية زارة التربية والتعليم سابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان