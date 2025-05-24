ننشر أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، كشوف أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم فصل في المحافظة وعددهم 272 معلما بالمرحلة الثالثة.

وهنأ مصطفى عبدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة التعليم وزيادة كفاءتها.