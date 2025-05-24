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دهستهم تريلا.. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

12:02 ص السبت 24 مايو 2025

مستشفى بلطيم في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بدراجة بخارية على طريق "الحامول - بلطيم"، بالقرب من قرية الخاشعة التابعة لمركز بلطيم.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 3 شباب جثث هامدة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى أن المتوفين الثلاثة هم : "محمد.ر.إ"، و"احمد.أ.ع"، و"كمال.أ.ك"، ويقيمون بقرية تيرة التابعة لمركز الحامول.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفين الثلاثة كانوا يستقلون دراجة نارية "موتوسيكل" فتصادمت دراجتهم النارية بسيارة نقل "تريلا" على طريق الحامول - بلطيم، وذلك عندما اختلت عجلة قيادة الموتوسيكل ليسقط بهم أسفل السيارة "التريلا" لقوا مصرعهم في الحال.

جرى التحفظ على الجثث الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور حيال الجثث الثلاثة.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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