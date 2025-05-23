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إصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة عمال على الصحراوى الغربى بأسيوط

09:15 م الجمعة 23 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة عمال على الصحراوى الغربى بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة عمال على الصحراوى الغربى بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة عمال على الصحراوى الغربى بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    انقلاب سيارة عمال على الصحراوى الغربى بأسيوط
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أسيوط ـ محمود عجمي:


أصيب 17 شخصًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور منفلوط على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية بني شعران في أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.


على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم " 2146 ي ج ل"، نتيجة انفجار الإطار اليمين مما أسفر عن إصابة 17 شخص.


ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاءت بياناتهم كالتالي: "محمود.ع.م" 19 عامًا، و"عيسي.م.ع" 12 عامًا، و"سمير.ع.م" 55 عامًا، و"رمضان.ا.ث" 55 عامًا، و"اميرة.ج.ر" 18 عامًا، و"محمد.ع.ا" 40 عامًا، و"ابراهيم.م.ر" 57 عامًا، و"منه.م.ر" 9 أعوام، و"فرحة.ع.ع" 13 عامًا.


كما أصيب "محمد.ا.م.ر" 30عامًا، و"عبد العزيز.ب.ع" 14 عامًا، و"ريناد.م.ع" 7 أعوام، و"رضا.ا.م" 14عامًا، و"رفعت.ج.م" 13عامًا، و"أحمد.م.ع"14عامًا، و"رفعت.ر.ث"14 عامًا، و "جمال.م.ر" 46 عامًا.


وقال شهود عيان، إن السيارة كانت تقل 17 عاملًا أثناء عودتهم من المزارع بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز منفلوط، انقلبت السيارة ربع النقل نتيجة انفجار الإطار الأيمن للسيارة.


جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم؛ حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.


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