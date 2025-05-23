محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته الكبرى في قنا -فيديو وصور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المعزين في وفاة شقيقته الكبرى التى رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 87 عاما، وذلك فى دار مناسبات التابعة لجمعية النور المحمدي في مدينة قنا.

وكانت نادرة الخطيب، وافتها المنية مساء أمس، بمستشفى قنا العام بعد أن أصيبت بوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وبعد وفاتها نقلت بسيارة حفظ الموتى إلى مسجد الوحدة العربية لصلاة الجنازة عليها بحضور عدد من أبنائها وأحفادها، وغاب عن صلاة الجنازة الكابتن محمود الخطيب وأشقائها وشقيقاتها.

وجرى تشييع جثمان الفقيدة في مدافن زوجها خلف مسجد السيد عبدالرحيم القنائي، وسط حزن شديد من أبنائها وأحفادها.