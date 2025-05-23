السيطرة على حريق ضخم بمخزن كاوتش في الدقهلية -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن لتجميع الكاوتش بقرية الكرامة التابعة لمركز أجا دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من بعض الأهالي باندلاع كثيف للنيران داخل مخزن بقرية الكرامة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن حريق شب داخل مخزن لتجميع الاطارات "الكاوتش" بنطاق القرية، وامتدت النيران تلتهم محتوياته بالكامل مما تسبب في اندلاع كثيف للنيران وتصاعد الأدخنة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.