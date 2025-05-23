صحة الشرقية تعدم 8 أطنان أغذية فاسدة وتغلق منشآت غير مرخصة بصان الحجر

الشرقية- ياسمين عزت:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بصان الحجر، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة تفتيش موسعة على المنشآت الغذائية بالمدينة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق عدد من المنشآت المخالفة.

قاد الحملة بسام عزت، مراقب أول الأغذية بالإدارة، وتحت إشراف الدكتور محمد البرادعي، مدير إدارة صان الحجر الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وتعاني من نقص شديد في الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها نظرًا لخطورتها على الصحة العامة.

تمكنت الحملة من ضبط أكثر من 7 أطنان من الأغذية غير الصالحة، بينها 5.1 طن أغذية منتهية الصلاحية، و2.58 طن بسبب سوء التخزين وعدم وجود بيانات، بالإضافة إلى إعدام 290 كجم من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 4 عينات وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لتحليلها.

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت.