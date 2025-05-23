طلبة يابانيون يزورون قرية بالشرقية للتعرف على سر صناعة البردي -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، وفدًا من طلبة المدرسة اليابانية بالجيزة وأبناء العاملين بالسفارة اليابانية بالقاهرة، في زيارة إلى قرية القراموص التابعة لمدينة أبو كبير، للتعرف على مراحل زراعة وتصنيع نبات البردي الذي تنفرد به المحافظة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية هذه الزيارات في رفع الوعي السياحي والأثري لدى النشء، وتعريفهم بالحضارة المصرية والمقومات السياحية للمحافظة، بما يسهم في ترسيخ روح الانتماء وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه المواقع الأثرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة، أن الجولة شملت زيارة لحقول البردي وورش التصنيع بقرية القراموص، تحت إشراف أعضاء الهيئة الإقليمية وعبد المجيد عيد نائب رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية.

تأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب.