أوقاف جنوب سيناء تفتتح مسجدين بعد تطويرهما بـ 4.5 مليون جنيه

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتحت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجدين إحداهما بمدينة أبوزنيمة والآخر بمدينة طابا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بإعمار بيوت الله، وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقام محمد حسن، رئيس مدينة طابا افتتاح مسجد الرحمن بقرية النقب في مدينة طابا، وافتتح مسجد شهداء المسلمين بالحي الأول في مدينة أبوزنيمة اللواء سامح شكري، رئيس المدينة نيابة عن محافظ جنوب سيناء، وسط حفاوة وترحيب كبير من أهالي المنطقتين، الذين عبّروا عن سعادتهم بتوافر أماكن ملائمة لأداء الشعائر في أجواء روحانية تليق بعظمة العبادة.

وأكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم، أن افتتاح هذه المساجد يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع المدن والقرى، ويمثل خطوة هامة لتحقيق رؤية المحافظة لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة المتكاملة، التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي أو العمراني فقط، بل تمتد إلى التنمية الروحية والدينية وتعزيز قيم بناء الإنسان ومعتقداته.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه مسجد شهداء المسلمين بالحي الأول في مدينة أبوزنيمة شهد أعمال إحلال وتجديد وفرش من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 3 مليون جنيه، وإنشاء مسجد الرحمن بقرية النقب بتكلفة مليون ونصف، ضمن أعمال إنشاء الـ 90 منزل بدوي الجديد.

وأكد أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير بيوت الله، بما يعزز من التماسك المجتمعي، ويحافظ على هوية الوطن وقيمه الأصيلة.