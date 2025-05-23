جثتان و13 مصابًا في حادث مروع على طريق العلمين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وأخرى ميكروباص، على طريق العلمين الدولي بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كلًا من: محمد مديح محمود أمين، 33 عامًا، ومقيم الجيزة، رمضان عبد الحميد عبد الفتاح، 27 عامًا، مقيم القناطر الخيرية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد مصطفى محمد حسن، 29 عامًا، مقيم الفيوم، عبد الغني أشرف عبد الغني، 18 عامًا، مقيم القناطر الخيرية، محمد ربيع عثمان، 25 عامًا، مقيم الشرقية، عمر عزت محمود، 47 عامًا، مقيم شبرا الخيمة، حسن فارس نادي، 27 عامًا، مقيم القليوبية، الحسيني حسن صالح، 24 عامًا، مقيم القليوبية، كريم صلاح إبراهيم، 38 عامًا، مقيم القناطر الخيرية.

وإصابة محمود بيومي عبده، 29 عامًا، مقيم شبرا الخيمة، السيد حسن خليل، 35 عامًا، مقيم الشرقية، خالد محمد محمد، 30 عامًا، مقيم القناطر الخيرية، أشرف أحمد خيري، 30 عامًا، مقيم القناطر الخيرية، نادر فتحي محمد، 37 عامًا، مقيم القليوبية، عمرو سعد محمد، 40 عامًا، مقيم القليوبية.

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.