محافظ أسوان: لا تهاون مع التعديات وإزالتها فورًا

أسوان – إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع حالات التعدي، خاصة المستحدثة منها، والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على إزالتها في مهدها دون أي تهاون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على مقدرات الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أشار المحافظ إلى أن أي تعديات على أراضي الدولة سواء للبناء أو الزراعة سيتم التعامل معها بصرامة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في هذا الملف، مؤكدًا أن المتابعة اليومية لهذه المخالفات تتم على أعلى مستوى لضمان استرداد حق الدولة والمواطن.

وأوضح محافظ أسوان أن منظومة المتغيرات المكانية تُعد أحد أهم أدوات المشروع القومي للبنية المعلوماتية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف الحفاظ على موارد الدولة وتحسين كفاءة بنيتها الأساسية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تقنين أي وضع مخالف، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية للإسراع في المعاينات واستيفاء المستندات اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي بكفاءة.