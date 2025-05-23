ضبط مواطن حول منزله وكرًا لتزوير المحررات الرسمية بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، اتخذ من محل سكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث جهّزه بالأدوات اللازمة لتزوير المستندات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة، وأصول وصور لشهادات ومستندات مزورة، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.