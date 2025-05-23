دار النور المحمدي بقنا تستعد لاستقبال عزاء شقيقة الخطيب

قنا- عبدالرحمن القرشي:

فتحت دار مناسبات "النور المحمدي" أبوابها استعدادا لتلقي عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يتلقي الخطيب العزاء في شقيقته مساء اليوم الجمعة، بعد وفاتها أمس بعد صراع مع المرض.

وكانت نادرة الخطيب قد وافتها المنية مساء أمس، بمستشفى قنا العام بعد أن أصيبت بوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى حتى توفيت على فراشها وتم نقلها إلى مسجد الوحدة العربية لصلاة الجنازة عليها بحضور عدد من أبنائها وأحفادها، وسط غياب الكابتن محمود الخطيب وأشقائها وشقيقاتها.

جرى تشييع جثمان الفقيدة في مدافن زوجها خلف مسجد السيد عبدالرحيم القنائي مساء أمس، وسط حزن شديد من أبنائها وأحفادها.