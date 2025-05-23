ضبط أسمدة ومخصبات زراعية خطرة داخل مصنع بير سلم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود وبالتنسيق مع مديرية الزراعة من استهداف كيان صناعي مخالف لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية بإحدى قرى الباجور وضبط خط إنتاج كامل، طن و550 كيلوجرام سماد "يوريا" مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، 3 أطنان حمض النتريك والكبريتيك، 2 طن و400 كيلوجرام أسمدة زراعية، 2 طن مواد خام ومستلزمات انتاج، 1800 عبوة منتج نهائى و5000 استيكر مدون عليهم علامات تجارية، 2000 عبوة بلاستيكية فارغة لزوم التعبئة.

تبين ارتكاب مالك المنشأة جريمة الغش التجارى وتصنيعه مبيدات ومخصبات زراعية غير معتمدة من وزارة الزراعة وتعبئتها داخل شكائر تحمل أسماء وبيانات وهمية، وكذا لاستخدامه أسمدة زراعية مدعمة ومخصصة لأصحاب الحيازات الزراعية وأخرى مجهولة المصدر بهدف التربح بطرق غير مشروعة، وتقرر التحفظ على المتهم والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من جرائم الغش التجاري، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.