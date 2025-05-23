جنوب سيناء – رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تستعد لعيد الأضحى المبارك، بكميات كبيرة من الدواجن واللحوم المجمدة والطازجة، إضافة إلى إقامة أسواق اليوم الواحد التي تتضمن كافة السلع الغذائية الأساسية من "أرز، سكر، مكرونة، سمن، زيت، فول، عدس، بقوليات"، بجانب الخضروات والفاكهة، والمنظفات، واللحوم، ومنتجات العطارة، بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تستقبل المديرية خلال الأسبوع المقبل حصة جديدة من اللحوم السودانية والهندية، والدجاج المجمد، إضافة إلى كميات كبيرة من اللحم الضاني الطازج، وسيجري طرحها للبيع داخل المنافذ التابعة للمديرية بأسعار مخفضة، بواقع سعر كيلو اللحوم السودانية والهندية 210 جنيهات، والدواجن 110 جنيهات حسب وزن الدجاجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أنه جرى خلال الأسبوع الجاري توفير 150 كرتونة لحوم هندية مجمدة بوزن 3500 كيلو، و50 كرتونة دواجن مجمدة، الدجاجة تزن 1,3 كيلو، بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، وجرى بيعها للمواطنين بكافة فروع دلتا ماركت على مستوى مدن المحافظة.

وأكد على استمرار شن الحملات الرقابية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وغير الغذائية والمخابز، لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات، والتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة سير عمل والتزام محطات الوقود.