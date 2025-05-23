الكشف الطبي على 1610 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1610 مواطنا في 9 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، رمد، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 240 تحليل دم و طفيليات، و 14 حالة أشعة عادية.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.