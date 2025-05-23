طالبة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت طالبة حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، وكشفت والدتها غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من مستشفى الغنايم المركزي بوصول "شيماء. ع" 15 عامًا، طالبة، وتقيم دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت عقب وصولها.

أفادت والدتها "وفاء. م" 45 عامًا عامًا ربة منزل أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها لسوء حالتها النفسية، ولم تتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية

وأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.