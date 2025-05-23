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استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

11:58 ص الجمعة 23 مايو 2025

الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

استعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع.

واتخذت الوحدة المحلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، وضعت لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدي عليها، مشية إلى أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.

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وادي النطرون جاكلين عازر محافظة البحيرة
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