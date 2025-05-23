محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها

أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تسليم المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تأهيل الآلات الجراحية المتعطلة، والتي شملت إعادة تأهيل وتعقيم وتسليم عدد 840 آلة جراحية، كانت متوقفة عن العمل، ليعاد إدراجها ضمن منظومة الاستخدام الطبي الآمن بالمستشفيات العامة وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تتبناها المحافظة لدعم المنظومة الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات العامة.

جاء ذلك خلال تفقده معرضًا بديوان عام المحافظة، لعرض مخرجات المشروع النوعي الذي ينفذ لأول مرة على مستوى محافظة أسيوط، ويعد نموذجًا رائدًا في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والقطاع الصحي، منهم خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأحمد إسماعيل مدير التموين الطبي، إلى جانب نخبة من الخبراء والفنيين المشاركين في أعمال التأهيل.

واستمع محافظ أسيوط - خلال جولته بالمعرض- إلى مراحل التأهيل التي تمت للأدوات الجراحية التي كانت معدة للتكهين قبل أن تعاد إلى الخدمة عبر جهود محلية متميزة، باستخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث خضعت المعدات لعمليات تطوير دقيقة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، لضمان جاهزيتها الكاملة للتشغيل الآمن، وقد تم تعقيمها بالكامل قبل تسليمها رسميًا إلى مديرية الصحة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية استمرار التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة ذات مردود مباشر على جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في توزيع المعدات على المستشفيات الحكومية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.

وفي الختام، وجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة فرق العمل على ما تم تحقيقه، معتبرًا هذا النموذج شاهدًا حقيقيًا على ما يمكن تحقيقه من نجاحات عبر الإدارة الواعية للموارد، والتخطيط القائم على الابتكار والكفاءة.