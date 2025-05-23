4 جثث ومصاب في حادث مروع بطريق "إدفو - مرسى علم" بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي أربعة شباب مصرعهم وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بمحافظة أسوان.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، ووجود ضحايا بين وفيات ومصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن وفاة أربعة من الشباب، وهم: إسلام ناصر، 17 عامًا، محمد سعيد، 17 عامًا، محمد أيمن، 17 عامًا، أيمن خالد، 17 عامًا.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى إدفو، كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد صالح، 25 عامًا، والذي جرى نقله لتلقي العلاج بمستشفى النيل التخصصي بإدفو.

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.