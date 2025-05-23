إعلان

4 جثث ومصاب في حادث مروع بطريق "إدفو - مرسى علم" بأسوان

11:27 ص الجمعة 23 مايو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

لقي أربعة شباب مصرعهم وأُصيب آخر، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بمحافظة أسوان.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق المشار إليه، ووجود ضحايا بين وفيات ومصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن وفاة أربعة من الشباب، وهم: إسلام ناصر، 17 عامًا، محمد سعيد، 17 عامًا، محمد أيمن، 17 عامًا، أيمن خالد، 17 عامًا.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى إدفو، كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمد صالح، 25 عامًا، والذي جرى نقله لتلقي العلاج بمستشفى النيل التخصصي بإدفو.

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

حادث مروع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروع محافظة أسوان محمد أبو الليل حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان