4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي قرب كمين البرشا، التابع لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب ميكروباص يقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص في الحال، وإصابة تسعة آخرين بجروح وكسور متفرقة، من بينهم حالات اشتباه في الارتجاج بالمخ.

وأكدت التحريات الأولية أن الضحايا جميعهم من محافظة أسيوط، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، بينما جرى نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسماء الضحايا:

المتوفون: علي حسن علي خليل (40 عامًا) - محمود مصطفى خلف (45 عامًا) - أحمد عبد الفضيل عطية (42 عامًا) - محمد عبد اللطيف فرحان (38 عامًا).

المصابون: فراج حلمي خليفة (42 عامًا) - محمد حلمي خليفة (50 عامًا) - علي حسن علي (34 عامًا) - صلاح فتحي أحمد بخيت (42 عامًا) -شعبان سلامة محمود (49 عامًا) - محمد حسن أبو العلا (28 عامًا) - عبد الباسط فوزي خليفة (57 عامًا) - عطية عبد الفضيل عطية (42 عامًا) -رمضان سيد خلف (45 عامًا).