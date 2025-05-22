ضبط متهم بمحاولة سرقة تاكسي في الزقازيق.. المتورط قريب المالك

الشرقية – ياسمين عزت:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في ضبط المتهم بمحاولة سرقة سيارة أجرة من نوع "تاكسي" بمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق، وذلك عقب بلاغ تقدم به مالك السيارة يفيد بمحاولة سرقتها، في واقعة كشفتها كاميرات المراقبة وأسفرت التحقيقات عن مفاجأة تتعلق بهوية الجاني.

وبحسب التحريات، أقدم مجهولون على محاولة سرقة التاكسي بعد أن ربطوه بحبل وسحبوه بسيارة ملاكي من نوع "فيرنا" سوداء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم (ج ر ط 3718). وخلال عملية السحب، فقدت السيارة المسروقة توازنها واصطدمت بسيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى انفلات الحبل وتحطم مقدمتها. وبعد ثوانٍ، اصطدمت المركبة مرة أخرى بسيارة ثانية، ما اضطر الجناة إلى الفرار من المكان وترك التاكسي في موقع الحادث.

مالك السيارة، المواطن "ال.ف.خ"، صرح بأنه فوجئ باختفاء سيارته من مكانها المعتاد، قبل أن يتم العثور عليها في موقع آخر وقد تعرضت لتلفيات ملحوظة، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة لعبت الدور الحاسم في كشف تفاصيل الواقعة.

وتمكنت المباحث من تحديد هوية أحد المتورطين وضبطه، ليتبين أنه نجل شقيقة مالك التاكسي، ويجري التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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