ضبط متحرش بأعمال مخلة أمام فتيات في نجع حمادي بعد شكاوى الأهالي

قنا – عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي القبض على شاب متهم بالتحرش بالفتيات وارتكاب أفعال منافية للآداب في شوارع بهجورة، وذلك عقب تلقي عدة شكاوى من الأهالي.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بضبط المتهم بعد ملاحقته من قبل الشرطة استجابةً لبلاغات متعددة تفيد بقيامه بأفعال مخلة بالآداب العامة في الأماكن العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على المتهم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بمواصلة التحريات لكشف ملابسات الحادث.