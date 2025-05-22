جنايات الإسكندرية تنظر أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" الأحد

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، أولى جلسات محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم، البالغ من العمر 52 عامًا ويعمل محاميًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، وهو محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن قتله لزوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة – استنادًا إلى اعترافات المتهم، وتحريات أجهزة البحث الجنائي، وتقارير الطب الشرعي – عن ارتكابه لجريمة خطف أحد موكليه، المجني عليه الأول، باستخدام التحايل والإكراه، ثم قتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، بغرض سرقة منقولات ومبالغ مالية كانت بحوزته، في ظل معاناته من ضائقة مالية.

كما كشفت التحقيقات عن إقدام المتهم على قتل زوجته، المجني عليها الثانية، خنقًا، خشية افتضاح أمره بعد تكرار مواجهتها له بشكوك حول سلوكه. كما قام بخطف موكلته، المجني عليها الثالثة، بتحايل وإكراه، إثر خلافات مهنية بينهما، ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمًا سكينًا، بقصد سرقة متعلقاتها.

وتبيّن من معاينة النيابة العامة أن المتهم دفن جثمان المجني عليه الأول داخل إحدى غرف مسكنه المستأجَر، بينما قام بدفن جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة داخل مسكن آخر قام باستئجاره خصيصًا لهذا الغرض.ونية.