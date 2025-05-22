طاقم إسعاف بالإسماعيلية يسلم أمانات مصابين بربع مليون جنيه

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

سلّم طاقما سيارتي إسعاف تابعان لمرفق إسعاف الإسماعيلية مبالغ مالية تخص مصابين تم إنقاذهما في حادث، بلغت قيمتها أكثر من 286 ألف جنيه مصري، وذلك عقب نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان طاقما الإسعاف قد باشرا نقل المصابين من موقع الحادث، وأثناء التعامل مع الحالة، تم العثور على مبالغ مالية بحوزتهما، جرى توثيقها وتسليمها لاحقًا بأمانة كاملة.

وتوزعت المبالغ كالتالي أمانات المصاب الأول: 400 جنيه مصري ،أمانات المصاب الثاني: 286,000 جنيه مصري

وشارك في عملية الإنقاذ وتسليم الأمانات أفراد طاقمي السيارتين رقم 4051 و1046، وهم الفني: أسامة جمال أحمدي ،المساعد الطبي: هاني أحمد محمد ،السائقان: السيد حسن وإبراهيم فتحي السيد