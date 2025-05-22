بسبب عجلات 4 عربات.. خروج قطار عن المسار في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت محطة قطار مدينة فوه في كفر الشيخ، اليوم الخميس، خروج عجلات قطار دسوق - البصيلي عن المسار دون وقوع خسائر بشرية.

وكان قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، تلقى إشارة من مسئولي محطة قطار فوه تفيد بتوقف القطار رقم 639 القادم من محطة قطار مطوبس، والمتجه إلى محطة دسوق بسبب الخروج عن المسار أثناء دخول القطار المحطة.

وبفحص الأمر تبين خروج عجلات 4 عربات عن مسار القضبان دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، فيما انتقلت قوة من مركز شرطة فوه إلى موقع الحادث.

وأكد مصدر مسئول بمحطة السكة الحديد في كفر الشيخ، لمصراوي، أنه جاري الاستعانة بمعدات السكة الحديد تمهيدًا لعودة عجلات العربات إلى مسارها على شريط السكة الحديد، تمهيدًا لاستئناف حركة سير القطار.