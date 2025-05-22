السيطرة على حريق شاحنة زيت طعام بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية في السيطرة على حريق اندلع صباح الخميس في شاحنة نقل محملة بعبوات زيت طعام، أثناء مرورها أسفل كوبري غيتة بنطاق مركز شرطة بلبيس، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث. وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.