13 عملية تغيير مفاصل كبرى بمستشفى الزقازيق في 3 أسابيع

الشرقية – ياسمين عزت:

نجح الفريق الطبي بقسم العظام في مستشفى الزقازيق العام في إجراء 13 عملية تغيير مفاصل كبرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تضمنت 3 عمليات لتغيير مفصل الحوض و10 عمليات لتغيير مفصل الركبة، وجاءت جميعها بنتائج طبية مستقرة للمرضى بعد تلقيهم الرعاية اللازمة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن العمليات أُجريت تحت إشراف الدكتور محمد الشبراوي رئيس القسم، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والأخصائيين، من بينهم الدكتور خالد عبدالخالق، الدكتور خالد الشحات، والدكتور إيهاب عبدالقادر، إلى جانب أطباء الزمالة والمقيمين: محمد السبعاوي، إبراهيم الصغير، محمد الشوادفي، محمد جلال، أحمد عبدالكريم، وهيثم سيف.

وأشار جميعة إلى أن فريق التخدير قاده الدكتور وائل زكريا، استشاري التخدير، بمشاركة الأطباء: عمرو عبدالجليل، يحيى الغندور، وائل الحبشاوي، وهيثم محمود، وتحت إشراف مدير المستشفى الدكتور محمد يحيى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تطور الأداء الطبي بالمستشفى وقدرته على إجراء تدخلات جراحية دقيقة بكفاءة عالية.