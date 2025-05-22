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التحفظ على 25 توك توك مخالفًا في الزقازيق

06:15 م الخميس 22 مايو 2025

التحفظ على 25 توك توك مخالفًا في الزقازيق

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الشرقية - ياسمين عزت:

نفذت إدارة مرور الشرقية حملة مرورية موسعة بشوارع مدينة الزقازيق، استهدفت ضبط مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير، وذلك عبر فرق عمل متحركة تم تشكيلها لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 25 مركبة توك توك في مناطق مختلفة، أبرزها حي الصاغة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها. وتأتي الحملة في إطار جهود المحافظة لمواجهة الظواهر السلبية التي تؤثر على الانضباط المروري وتزعج السكان، خاصة استخدام مكبرات الصوت المرتفعة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير المحددة، مشددًا على أهمية التصدي للمخالفات التي تسبب التلوث الضوضائي وتهدد راحة المواطنين، ووجّه باستمرار تنفيذ الحملات المرورية بشكل دوري في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المفاجئة لرصد السائقين غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار خطة أشمل لإعادة الانضباط إلى الشارع الشرقاوي.


التحفظ على 25 توك توك مخالفًا في الزقازيق (1)

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