مراجعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، بحضور قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الهيئة القومية، ورؤساء المراكز والمدن المعنية.

استعرض المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة بمحافظات القناة، أبرز مشروعات الإحلال والتجديد الجارية في عدد من المحطات الرئيسية، أبرزها: الكيلو 7، الكيلو 11، العمدة صالح، عين غصين، العقاد، المنايف، والقصاصين، بهدف تحسين جودة المياه وتوسيع نطاق الخدمة.

وأشار إلى استمرار الأعمال في محطات أخرى مثل الضبعية، عين غصين الكبرى، ومحطة فايد بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 لتر/ثانية، إلى جانب مشروعات بالقنطرة غرب وأبوصوير، رغم التحديات الميدانية، أبرزها تأثر التشغيل بأعمال تكريك ترعة الإسماعيلية والتعديات التي ترفع من نسبة الفاقد، ما يؤدي أحيانًا إلى توقف الخدمة في بعض المناطق.

من جهتها، أوضحت المهندسة مروة المدني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية، أن الفترة من 2021 إلى 2024 شهدت الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، و3 محطات لمعالجة الصرف، و26 رافعًا للصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بتكلفة بلغت 3.172 مليار جنيه.

وأضافت أن المشروعات الجارية تشمل مشروعًا لمياه الشرب، ومحطتين لمعالجة الصرف، و13 رافعًا للصرف الصحي، منها 7 روافع ضمن المبادرة، بتكلفة تقديرية تقارب 1.396 مليار جنيه.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية – وعلى رأسها شركات المياه والكهرباء والري – لتذليل العقبات، كما وجه بحصر شامل لجميع مشكلات المياه والصرف داخل نطاق المحافظة، تمهيدًا لوضع حلول عملية وفق جدول زمني واضح.