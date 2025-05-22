لزيادة وزنها.. ضبط دواجن محقونة بالمياه في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة موسعة، اليوم الخميس، بالاشتراك مع الطب البيطرى، للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والسلع الغذائية المعروضة للمواطنين بمنطقة حي الزهور.

وأعلنت، في بيان لها، إلى أنه أسفرت الحملة عن ضبط دواجن محقونة بالمياه بغرض الغش في أوزان الدواجن للتربح من فارق السعر بخلاف الأضرار التي تلحق بالمنتج نتيجه تحلل الأنسجة جراء حقنها، كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة التي تباع على أنها بلدية للمواطنين بغرض التربح من فارق السعر وغش جمهور المستهلكين.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعتين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





