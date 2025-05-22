محافظ المنوفية يكرم مدرسة جريس لفوزها بمسابقة أوائل الطلبة

المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مدير مدرسة جريس الابتدائية بإدارة أشمون التعليمية وعدد من الطلاب المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة لعام 2025 لحصولهم على المركز الاول على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز روح المنافسة والتحصيل العلمي لدى الطلاب، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أسامة مدكور رئيس مجلس إدارة شركة مدكور، مروان منصور مدير إدارة أشمون التعليمية.

وخلال اللقاء، أهدى محافظ المنوفية مدير المدرسة والطلاب المتفوقين والمشرفين القائمين على تدريب الطلبة درع المحافظة ومكافآت مالية وشهادات تقدير وميداليات تذكارية، معربًا عن فخره بأبناء المنوفية وما يحققونه من إنجازات في مختلف المجالات بما يعكس مدى اجتهادهم والتزامهم نحو تحقيق مستقبل أفضل ، وتبادل المحافظ مع أبنائه الطلاب حوارًا مفتوحًا للتعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيرًا برعاية النشء والشباب المتميز وان ما حققوه يعد نموذجًا يحتذى به في الجد والمثابرة مؤكدًا على استمرار دعم المحافظة لكافة المواهب والقدرات الشابة في مختلف القطاعات، تعزيزًا لقيم التميز والانتماء، مقدمًا شكره لرجل الأعمال أسامه مدكور لدوره الهام والحيوي في المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال لدعم خطط التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهما وتقديرهما لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا كبيرًا لهما للاستمرار في طريق التميز.