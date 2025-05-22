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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع أعمال كنترول الشهادة الإعدادية

05:07 م الخميس 22 مايو 2025

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع أعمال كنترول

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الخميس، سير العمل داخل كنترول الشهادة الإعدادية، الذي انطلقت أعماله عقب انتهاء امتحانات نهاية العام.

وخلال جولته، حرص على متابعة خطوات مراجعة بيانات الطلاب، والتأكد من الالتزام الكامل بضوابط الكنترول الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، بما يضمن سير العمل بدقة وانضباط.

كما شدد الشيخ ممدوح عبدالجواد على أهمية مراجعة جزئيات كل سؤال بعناية قبل التصحيح، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمراجعة الثلاثية قبل رصد الدرجات، مع توخي الدقة في كل خطوة من خطوات التصحيح والرصد.

وفي ختام جولته، أعرب رئيس الإدارة المركزية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مؤكدًا أهمية العدالة والشفافية في عملية التصحيح.

رافقه خلال الجولة كل من عبدالباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، ومحمد فراج، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

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