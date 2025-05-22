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حريق هائل يلتهم محل ذهب ومجوهرات بسوهاج- صور

04:49 م الخميس 22 مايو 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الخميس، اندلاع حريق في محل ذهب ومجوهرات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وتمكنت من إخمادها قبل امتدادها لمحال أو منازل أخرى مجاورة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في أحد محال الصاغة بشارع أحمد عرابي دائرة قسم شرطة جرجا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب نشوب الحريق في محل ذهب ومجوهرات ماس كهربائي من التكييف.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حريق محل ذهب سوهاج مدينة جرجا
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