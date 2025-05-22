توريد 450 طن قمح إلى صوامع الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن المهندس محمد شريعي، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن صوامع وشون المحافظة استقبلت حتى الآن نحو 450 ألف طن من محصول القمح، ضمن أعمال موسم التوريد الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، الذي يتابع سير عمليات التوريد بصفة دورية لضمان انضباط المنظومة.

وأوضح شريعي، أن إجمالي ما تم توريده فعليًا بلغ 458.858 طنًا، منها 85.411 طنًا تم تخزينها داخل صوامع المحافظة، و373.446 طنًا جرى نقلها وتخزينها خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن صوامع مدينة الخارجة استقبلت نحو 44.273 طنًا من القمح، فيما استقبلت صوامع شرق العوينات 38.987 طنًا، واستقبل بنك التنمية والائتمان الزراعي 1386طنًا، بينما تسلمت شركة التقاوي 765 طنًا.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن أعمال التوريد تسير بشكل منتظم منذ انطلاق الموسم، بفضل تضافر جهود الجهات التنفيذية والرقابية، وضمان جاهزية الشون والصوامع لاستقبال المحصول من المزارعين دون معوقات. كما وجّه الشكر لجميع العاملين في المنظومة لدورهم في إنجاح موسم التوريد، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لتسهيل إجراءات التسليم وضمان تحقيق المستهدف من الكميات الموردة.