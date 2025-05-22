3 مصابين في حريق منزل بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أُصيب 3 مواطنين بحروق بالغة في الجسد واختناق، جراء حريق اندلع اليوم الخميس، بمنزل في نطاق مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى مشتول السوق يفيد باستقبال 3 مصابين في حريق اندلع بمنزل بمشتول.

وأفاد المستشفى بوصول كل من: "محمد. ن" 73 عامًا، مقيم بمشتول السوق، مصاب بحروق متفرقة بنسبة 80%، و"عفاف. ع".، 67 عامًا، مصابة بحروق متفرقة بنسبة 36%، و"عبد الرحمن. أ"، 8 سنوات، مصابًا بصعوبة في التنفس واختناق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الإصابات نتجت عن اندلاع حريق في المنزل، وتم التعامل مع الحادث على الفور ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها ومباشرتها.