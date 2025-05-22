ضبط 9 آلاف قطعة شيكولاته ولوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

قاد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تفتيشية للمرور على دائرة بندر ومركز الأقصر، وذلك بمشاركة المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية وبرفقتهم مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب سيارة نصف نقل صندوق بناحية مزلقان نجع الخطباء - بندر الأقصر لحيازته كمية كبيرة من السلع الغذائية الغير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو الانتهاء وبدون فواتير قانونية أو مستندات تدل على مصدر حيازته وشملت المضبوطات عدد 6500 قطعة لوليتا و2500 قطعة شيكولاته بإجمالى 9000 قطعة.

وبتشديد أعمال الرقابة جرى ضبط 17 قضية تموينية فى مجال الأسواق والإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة (سوبر ماركت - رياشة دواجن - مطعم - كافيه - ملابس جاهزة - أقمشة - عطارة - قطع غيار سيارات).

كما جرى تحرير 8 مخالفات متنوعة لمخابز بلدية ما بين عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية و نقص وزن الرغيف البلدى المدعم المنتج.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.