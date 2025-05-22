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"آيس وهيدرو".. أمن بورسعيد يضبط 19 متهمًا بترويج المواد المخدرة

02:01 م الخميس 22 مايو 2025

وزارة الداخلية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، 19 متهمًا بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الزهور.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد شنت حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة بقصد ترويجها بدائرة قسم شرطة الزهور.

وأكدت على أنه أسفرت جهودها عن ضبط 19 متهمًا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة "آيس - بودر - هيدرو" و16 سلاح أبيض، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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