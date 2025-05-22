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نهاية حزينة لقصة الأب الباكي في القطار.. وفاة "آدم" طفل بني سويف

01:26 م الخميس 22 مايو 2025

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن محمد عاطف، ابن محافظة بني سويف، ووالد الرضيع الذي أثارت قصته تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره باكيًا داخل أحد القطارات، عن وفاة نجله "آدم"، الذي كان يُعاني من عيوب خلقية في القلب.

وكان الأب قد وجّه استغاثة مؤثرة عبر مقطع فيديو بثه على "فيس بوك"، ناشد فيه المسؤولين بالتدخل العاجل لعلاج طفله البالغ من العمر 6 أيام فقط، وعلى الفور، استجاب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطفل إلى مستشفى أطفال مصر بالقاهرة، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وخضع الطفل لتقييم طبي من قبل فريق متخصص في جراحة وقسطرة القلب، وأطباء الحضّانات، إلا أن حالته الصحية الحرجة لم تمهله طويلًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وكتب الأب عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ابني في ذمة الله"، في رسالة موجعة اختصرت كل ما مرّ به خلال الأيام القليلة الماضية.

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