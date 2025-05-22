توريد 408 آلاف طن قمح بصوامع المنيا منذ بدء موسم 2025

المنيا - جمال محمد:



أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن منذ بدء موسم التوريد بلغت 408 آلاف و 368 طنًا و 371 كيلو جراماً، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم بجميع الصوامع والشون المعتمدة بنطاق المحافظة، مشيراً إلى المتابعة الميدانية اليومية لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، والتأكد من الالتزام بالضوابط المحددة من قبل وزارة التموين.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة نسب التوريد، وتعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين أو القائمين على مواقع الاستلام، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المعنية، مشدداً على أهمية تحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، دعماً لتوجهات الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهاً الشكر للمزارعين على دورهم الوطني وجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي .

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة وتقييم جودتها طبقاً للضوابط المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية ترصد حركة التوريد وتتابع انتظام العمل داخل المواقع المختلفة.