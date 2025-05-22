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إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

12:39 م الخميس 22 مايو 2025

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كتب- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الاحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وعادت الحركة الملاحية بميناء الغردقة ظهر اليوم الخميس، بعد تراجع سرعة الرياح إلى 16 عقدة بحرية، مع استقرار حالة المسطح المائي بالبحر الأحمر.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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