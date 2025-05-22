وكيل تعليم بني سويف تتابع سير امتحانات نهاية العام

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، اليوم الخميس، لمتابعة سير الامتحان.

وأدى ما يزيد عن 570 ألف طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل لسنوات النقل، بواقع 314 ألفًا و391 تلميذا وتلميذة بالابتدائي من الصف الثالث إلى السادس، في 722 مدرسة رسمي، ولغات، وخاص، و152 ألفًا و348 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 463 مدرسة فضلا عن 41 ألفًا و607 طلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام نظامي، و وخدمات، ومنازل خلال 93 مدرسة ثانوي.

واطمأنت وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت لأداء الامتحان إلكترونيا، والانتظام داخل اللجان، كما تفقدت لجان الصفوف الإبتدائية، و اطمأنت من التلاميذ على مستوى الامتحان، وجودة الطباعة، ووضوح الأسئلة، ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات وعدم وجود أي مشكلات.

وأكدت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والتأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب بكل حزم والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان.