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إزالة أجزاء من 3 عقارات في الإسكندرية.. وحي العجمي يكشف السبب- صور

11:30 ص الخميس 22 مايو 2025
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (4)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (5)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (6)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (7)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (8)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (9)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية (10)
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي العجمي في الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة عقارات آيلة للسقوط، وصادر لها قرارات هدم وترميم في منطقة الدخيلة البحرية، لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين.

شارك في الحملة كل من العميد شريف شلبي، مأمور قسم شرطة الدخيلة، ونور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، فضلًا عن سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بحي العجمي.

أسفرت الحملة عن إزالة وهدم أجزاء من 3 عقارات آيلة للسقوط بمنطقة الدخيلة، أحدهم مكون من 3 طوابق، وجرى هدم طابقين، وشرفات وأسوار من العقارين الآخرين.

وأوضحت رئيس حي العجمي، أنه جرى رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بتلك العقارات، مشددة على استمرار الحملات للقضاء على المخالفات وفرض هيبة الدولة وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشدت المواطنين الالتزام بالقوانين وتراخيص الهدم والترميم، مؤكدة استمرار عمل الحى في رفع مصادر الخطورة الناتجة عن العقارات الآيلة للسقوط أو التي تمثل تهديدًا لحياة المارة.

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إزالة عقارات آيلة للسقوط الإسكندرية حي العجمي
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