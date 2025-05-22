الجيزة: طرح 2130 مدفنًا بطريق الفيوم والإعلان بعد العيد

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات اليوم، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالطرح الجديد لحجز المدافن الجاهزة بقطاع (س) بطريق الفيوم.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الإجراءات والتجهيزات الجارية لطرح حوالي 2130 مدفنًا في الفترة المقبلة، إلى جانب تحديد القيمة التقديرية الخاصة بها، كما تم بحث آليات الطرح والإعلان ونظم السداد والترسية التي ستتم بنظام القرعة الإلكترونية، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

واطلع المحافظ، على بنود كراسة الشروط الخاصة بالطرح، مؤكدًا ضرورة وضوح وسهولة الشروط والإجراءات لتيسير عملية التقديم على المواطنين الراغبين في الحصول على المدافن، على أن يتم اعتماد المقترح النهائي للإعلان بعد إجازة عيد الأضحى.

وسيتم الإعلان عن موعد طرح كراسة الشروط وشروط التقديم عبر موقع البوابة الإلكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ناقش النجار موقف متحصلات المدافن الجاهزة بقطاع (ب) بطريق الفيوم، والطلبات المقدمة بشأن سداد المتأخرات الخاصة بالمدافن بقطاع (أ) بنفس الطريق.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم نائبَي المحافظ إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم، السكرتير العام محمد نور، السكرتير المساعد محمد مرعي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وائل شعبان، ومعاون المحافظ وليد عبد اللطيف، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية أيمن عتريس، والمستشار القانوني للمحافظة الدكتور محمد جابر، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

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