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محافظة البحيرة: لم نتلق أي بلاغات أو نسجل خسائر ناتجة عن الزلزال

08:43 ص الخميس 22 مايو 2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت محافظة البحيرة، اليوم الخميس ، بيانًا إعلاميًا أكدت خلاله أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لم تتلق أي بلاغات أو تسجل خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم وشعر بها سكان المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الهزة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بالمتابعة الفورية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد أية تداعيات محتملة، والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية.

وأهاب البيان بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية شائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية والصفحة الرسمية للمحافظة، للحصول على المعلومات الدقيقة، موضحًا أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات طارئة، من خلال الخط الساخن 114.

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