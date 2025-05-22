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الثاني في 8 أيام.. بيان عاجل من محافظة الإسكندرية بشأن زلزال اليوم- صور

07:50 ص الخميس 22 مايو 2025
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، متابعتها العاجلة لتداعيات الهزة الأرضية التي وقعت في محيط جزيرة كريت باليونان بالبحر المتوسط، وشعر بها عدد من المواطنين في عدة مناطق داخل المحافظة.

ووجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بضرورة المتابعة الفورية والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تأثيرات محتملة، مع التأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة التنفيذية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر نتيجة الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 6:19 صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وبلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان موقعها على بعد 499 كم شمال مرسى مطروح، بعمق 68.9 كم، عند خط عرض 35.70 شمالًا وخط طول 25.96 شرقًا.

وأكدت محافظة الإسكندرية، عدم ورود أي بلاغات لغرفة العمليات الرئيسية أو مركز السيطرة بشأن أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وأشارت إلى أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات طارئة، وذلك عبر الأرقام التالية:

-الخط الساخن: 114 من التليفون الأرضي

- أرقام غرفة العمليات من الهاتف المحمول:
(4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)

وتعد هذه الهزة الثانية خلال الأيام الثمانية الماضية، حيث سبق أن شعر سكان الإسكندرية بزلزال بلغت شدته 6.4 ريختر في البحر المتوسط، وقع عند الساعة 1:51 من صباح الأربعاء قبل الماضي، سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل على بعد 431 كم شمال مرسى مطروح، دون تسجيل خسائر.

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