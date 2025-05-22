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آثاث يهتز ومصابيح تتأرجح.. الإسكندرية تستيقظ على زلزال ثان بقوة 6.2 ريختر

07:47 ص الخميس 22 مايو 2025

هزة أرضية

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الإسكندرية - محمد البدري:

للمرة الثانية خلال 8 أيام، استيقظ سكان الإسكندرية مفزوعين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر هزة أرضية قوية أثارت حالة من الذعر والارتباك في أنحاء المدينة.

ففي تمام الساعة 6:19 صباحًا، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه في البحر المتوسط، على بعد 499 كم شمال مرسى مطروح.

ومع وقوع الهزة، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات سكان الإسكندرية، إذ وصف البعض لحظة الاهتزاز أنها قوية لدرجة جعلت أثاث المنازل يهتز.

بينما أكد آخرون أنهم رأوا المصابيح تتأرجح والهواتف تهتز فوق الطاولات.

وشعر سكان الطوابق العليا بالهزة بوضوح أكبر، حيث تردد في الأحاديث أن النوافذ اهتزت وكأن المدينة بأكملها تنبض تحت وقع الزلزال.

ورغم حالة الذعر، أكد بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الهزة الأرضية.

وتتأثر المنطقة الممتدة غربًا من الإسكندرية وحتى السلوم عادة بنشاط زلزالي مصدره شرق البحر المتوسط، وفقًا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتعد هذه الهزة الثانية خلال الأيام الثمانية الماضية، حيث سبق أن شعر سكان الإسكندرية بزلزال بلغت شدته 6.4 ريختر في البحر المتوسط، وقع عند الساعة 1:51 من صباح الأربعاء قبل الماضي، على بعد 431 كم شمال مرسى مطروح، دون تسجيل خسائر.

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