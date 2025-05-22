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شعر به سكان الإسكندرية.. تفاصيل زلزال جديد بقوة 6.2 ريختر في البحر المتوسط

07:15 ص الخميس 22 مايو 2025

هزة أرضية

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الإسكندرية - محمد البدري

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تمام الساعة 6:19 صباح اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة البحر المتوسط، على بعد 499 كم شمال مدينة مرسى مطروح.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يشعر بها سكان الإسكندرية بهزة أرضية خلال 8 أيام، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في المناطق المرتفعة.

وتداول عدد من الأهالي تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها شعورهم بالهزة الأرضية، فيما أفادت بعض المنشورات بأن تأثيرها كان أكثر وضوحًا لدى سكان الطوابق العليا في مختلف أنحاء المحافظة.

ووفقًا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فقد وردت تقارير تفيد بشعور المواطنين بالهزة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى اللحظة.

يُذكر أن المنطقة الممتدة من الإسكندرية وحتى السلوم تتأثر بنشاط زلزالي متكرر مصدره شرق البحر المتوسط، وفقًا لبيانات معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وسبق أن شهدت الإسكندرية هزة أرضية قبل ثمانية أيام، بلغت قوتها 6.4 ريختر، دون تسجيل أضرار تُذكر.

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