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للمرة الثانية خلال 8 أيام.. سكان الإسكندرية يشعرون بهزة أرضية جديدة

07:05 ص الخميس 22 مايو 2025

هزة أرضية

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الإسكندرية- محمد البدري:

شعر سكان مدينة الإسكندرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عند الساعة 6:19 ، بهزة أرضية قوية، وهي الثانية التي يشعر بها الأهالي خلال 8 أيام.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، فيما يُنتظر أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة للكشف عن تفاصيل الهزة، بما في ذلك قوتها وموقعها الجغرافي.

وأفاد إشعار عاجل من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع جنوب جزيرة كريت اليونان في البحر المتوسط وأنه جاري إعداد بيان عاجل.

يذكر أن سكان الإسكندرية شعروا بهة أرضية قبل 8 أيام على بعد 431 كم شمال مطروح، إذ وقعت الهزة عند الساعة 1:55 من صباح الأربعاء قبل الماضي وبلغت شدتها 6.4 ريختر.

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