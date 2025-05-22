"صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر



البحيرة - أحمد نصرة:

استيقظ عدد كبير من أهالي البحيرة على هزة أرضية قوية، شعر بها أهالي المحافظة صباح اليوم الخميس، وتسببت في شعور عدد منهم بالذعر والارتباك.

وأشارت تقديرات أولية أن زلزالًا يتجاوز 6 درجات حدث في تمام الساعة 6.19 صباحًا على بُعد 71 كلم من هيراكليون، اليونان.

تأثر بالزلزال إلى جانب مصر عددا من الدول هي: ":بلغاريا وقبرص وتركيا واليونان وإيطاليا وليبيا والمملكة المتحدة ومقدونيا وألبانيا".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن الزلزال، الذي حدث بالتزامن مع أول أيام امتحانات صفوف النقل المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال أيمن محمود مازحًا: "زي ما يكون الزلزال عارف إن أولادنا عندهم امتحانات صحانا عشان ولادنا ميتأخروش عليها".