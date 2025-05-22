إعلان

"صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر

06:56 ص الخميس 22 مايو 2025

هزة أرضية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


البحيرة - أحمد نصرة:

استيقظ عدد كبير من أهالي البحيرة على هزة أرضية قوية، شعر بها أهالي المحافظة صباح اليوم الخميس، وتسببت في شعور عدد منهم بالذعر والارتباك.

وأشارت تقديرات أولية أن زلزالًا يتجاوز 6 درجات حدث في تمام الساعة 6.19 صباحًا على بُعد 71 كلم من هيراكليون، اليونان.

تأثر بالزلزال إلى جانب مصر عددا من الدول هي: ":بلغاريا وقبرص وتركيا واليونان وإيطاليا وليبيا والمملكة المتحدة ومقدونيا وألبانيا".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات عن الزلزال، الذي حدث بالتزامن مع أول أيام امتحانات صفوف النقل المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال أيمن محمود مازحًا: "زي ما يكون الزلزال عارف إن أولادنا عندهم امتحانات صحانا عشان ولادنا ميتأخروش عليها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هزة أرضية هزة أرضية في كفر الشيخ زلزال زلزال قوي زلزال الآن البحوث الفلكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد